Gianluigi Buffon tornou-se ontem quarentão e a Panini homenageou o guarda-redes da Juventus com um ‘flashback’ de carreira... através dos seus cromos. A marca italiana lançou no seu canal de YouTube um vídeo que inicia com a primeira gravura colecionável do veterano, relativa à época 1995/96, altura em que Buffon defendia as cores do Parma, e só termina com o cromo desta época. No total, são 24 as imagens que compõem o vídeo e as diferenças entre a primeira e a última são bem evidentes...