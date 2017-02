No dia em completou o 36.º aniversário, Paris Hilton, que já se envolveu com CR7, recebeu uma mensagem de parabéns muito especial... O lutador britânico Chris Eubank Jr. não deixou a data passar em branco e partilhou uma fotografia dos dois no Instagram, onde aparecem bastante cúmplices. Será que são apenas bons amigos ou existe algo mais?



