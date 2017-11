A apresentação do novo equipamento da seleção feminina de futebol da Colômbia está a gerar polémica. Quando a camisola da equipa masculina foi dada a conhecer, os modelos foram os próprios jogadores, que a vão estrear no Mundial’2018. Mas na formação feminina a escolha recaiu na modelo Paulina Vega. Choveram críticas, e nem as futebolistas se calaram com a escolha da ex-Miss Universo 2014. "É triste que depois de todo o esforço que fazemos a cada torneio seja a Paulina Vega a escolhida, com todo o respeito por ela", disse Nicole Reigner, jogadora do América de Cali. Indiferente, a modelo diz-se "pronta para apoiar" o seu país na Rússia.