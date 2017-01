Depois do fim da relação com Zayan Malik, que fez parte dos One Direction, Perrie Edwards conquistou o coração do jogador do Arsenal Alex Oxlade-Chamberlain. Segundo a imprensa britânica, a cantora da banda pop Little Mix e o atleta começaram a namorar em novembro, mas só agora é que Edwards confirmou a relação ao partilhar uma foto do futebolista tirada na sua casa.



De acordo com o ‘Daily Mail’, a jovem, de 23 anos, partilha com Alex Oxlade-Chamberlain o gosto pela música e estará mesmo a ajudar o craque a concretizar o desejo de ser DJ. Mas o futebol, refere a publicação, mantém-se como prioridade.



Temas Jogo da Vida