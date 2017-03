"Ele é muito querido e sexy." Foi assim que a cantora Perrie Edwards descreveu o namorado, Alex Oxlade-Chamberlain, que defende as cores do Arsenal. A jovem, que integra o grupo britânico Little Mix, já não esconde o romance com o craque da Premier League, mas admite numa entrevista recente que não acompanha a carreira do namorado. "Não percebo muito sobre futebol, mas sei bastante sobre ele", atirou, entre risos, quando questionada sobre o percurso de Alex Oxlade-Chamberlain.



