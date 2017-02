Se a namorada de Cristiano Ronaldo esteve a assistir aos desfiles, a mulher de Sergio Ramos foi uma das estrelas da passarela da Semana de Moda de Madrid. Na pele de manequim, Pilar Rubio desfilou as propostas da coleção outono/inverno 2017 de Maya Hansen.



A companheira do jogador do Real Madrid foi a estrela convidada da designer e mostrou que além da televisão também brilha nos palcos da moda. A assistir na primeira fila ao desfile com Pilar Rubio estava Edurne, a namorada de David de Gea, guarda-redes do Manchester United. É caso para dizer que a moda junta as mulheres dos jogadores de futebol...



