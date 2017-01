Enquanto Sergio Ramos faz parte da melhor equipa de 2016 para a FIFA, a mulher, Pilar Rubio, também deu que falar na gala da entidade máxima do futebol mundial. Afinal, a apresentadora foi considerada por alguns media espanhóis a mais sexy do evento: apresentou-se na passadeira verde com um longo e prateado vestido, onde todos os olhares se desviavam para a generosa abertura que deixava à vista as suas longas pernas. A espanhola, que é mãe de dois rapazes, Sergio e Marco, conquistou com a sua beleza todos os que assistiam ao evento. E no Twitter os seus seguidores fizeram questão de a elogiar: "O melhor da gala foi a Pilar Rubio", pode ler-se nos comentários da página oficial da mulher do defesa do Real Madrid.



Temas Jogo da Vida