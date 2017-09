A vida pessoal do presidente do FC Porto volta a estar em destaque. Segundo a edição de ontem do ‘Correio da Manhã’, Pinto da Costa, de 79 anos, tem uma nova namorada. Após o fim do romance com Sílvia Costa, o jornal revela que é uma médica, que "trabalha no Hospital de São João, no Porto". "Conheceram-se logo depois de o Jorge Nuno cair das escadas em casa. Como ficou internado, a tal médica foi uma grande ajuda e apoio nessa fase delicada", referiu uma fonte próxima do dirigente portista citada pelo diário.