Depois de ter sido mãe, Shakira decidiu fazer uma pausa na carreira para se dedicar aos meninos – Milan, de três anos, e Sasha, de um –, mas o regresso foi mais complicado do que pensava. Agora a cantora explicou como Piqué foi fundamental para a ajudar a reencontrar a inspiração. "Desde os 13 anos que não parava, não descansava e queria muito desfrutar da maternidade", começou por dizer a artista colombiana. "Nas primeiras duas semanas tinha muito medo e sentia um bloqueio a escrever, tinha muitas coisas na minha cabeça", explicou. Mas de que forma o futebolista do Barcelona a ajudou? O craque garantiu que tomava conta de tudo em casa para a cantora conseguir concentrar-se apenas no trabalho. "A verdade é que a inspiração e a motivação voltaram e escrevi várias canções", recorda Shakira. O resultado está à vista de todos... A canção ‘Chantaje’ é um dos êxitos do momento, com mais de 40 milhões de visualizações no YouTube.



