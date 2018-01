O internacional espanhol Gerard Piqué continua a dar mostras de enorme cumplicidade e de amor à sua companheira, a cantora colombiana Shakira. Ultrapassados os rumores sobre a eventual separação do casal, o defesa, de 30 anos, surgiu ontem vestido nos mesmos tons da companheira, de 40, publicando a foto do momento nas redes sociais com a legenda: "Preto e vermelho." Foi esta a forma que Piqué encontrou para apoiar Shakira que enfrenta, desde novembro, um hemorragia nas cordas vocais, o que a obrigou a cancelar vários concertos.