As férias de Shakira e Gerard Piqué em Nova Iorque estão longe de serem um sonho, principalmente para o jogador, que viu a sua mãe, Montserrat Bernabeu, ser levada de urgência por uma ambulância na quinta-feira. A causa não é conhecida, sabendo-se apenas que a família passeava perto do teatro New Amsterdam, no Circuito de Broadway. Também nesse dia, Piqué foi visto a discutir com um paparazzo , num momento divulgado na página de Instagram K Latin Radio.