Além de singrar como futebolista, Gerard Piqué tem uma veia de empresário. Porém, um dos seus negócios foi por água abaixo. Segundo a revista ‘ Vanitatis’, o defesa do Barcelona encerrou a hamburgueria Yours – inaugurada em 2013 –, pouco depois do verão do último ano, após ter percebido que a sua criação não correu como o esperado, naquele que foi a sua primeira investida na restauração. De acordo com a publicação, o estabelecimento surgiu na sequência da abertura da sua empresa Bas Alimenteria, encarregada de distribuir os produtos alimentares no restaurante referido. Apesar do fracasso, não se espera que o jogador dos culés se deixe ficar pelos relvados. É que, além deste negócio, Piqué também tem o seu nome envolvido na área dos videojogos, bebidas isotónicas e empresas de imobiliário.