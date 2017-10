Shakira responde a rumores de separação com canção de amor

A imprensa espanhola garante que Shakira e Piqué estão separados , mas esta sexta-feira o casal decidiu baralhar as coisas com publicações enigmáticas nas redes sociais.Primeiro foi Shakira que partilhou na sua conta de Instagram um vídeo a cantar 'Amarillo' , um dos temas do seu mais recente trabalho, El Dorado, e a seguinte legenda: 'Uma pequena pausa no meu dia para cantar uma canção de amor!'A esta publicação da cantora colombiana, Piqué respondeu com um tweet onde as palavras foram substituídas por emojis.