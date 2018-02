Gerard Piqué é novamente notícia pela sua veia empresarial. Segundo o ‘Expansión’, o futebolista do Barcelona vai ser um dos sócios do ‘Blue Mar’, um restaurante que abrirá em breve na capital da Catalunha. Sabe-se até agora que o estabelecimento, com vista para o mar, será explorado por uma das organizações mais reputadas da região na área, a Compañia de Lobos, liderada por Tomás Tarruella. Esta não é a primeira vez que Piqué demonstra a sua faceta empreendedora. O atleta até já foi dono de um restaurante... que acabou por fechar em janeiro.