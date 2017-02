Pogba recusou dar autógrafo e... atiraram-lhe com os pratos

Enquanto jantava num restaurante em Manchester, na passada segunda-feira, Pogba não reagiu bem às solicitações de um grupo de fãs e recusou dar autógrafos. Mas os adeptos não aceitaram a reação do futebolista do Manchester United, equipa orientada pelo técnico português José Mourinho, e envolveram-se numa discussão com o craque francês. Ao ponto de terem atirado um prato que quase atingiu o jogador. Segundo o ‘The Sun’, Pogba estava a jantar com alguns amigos e não queria ser incomodado, mas os fãs entenderam essa reação como uma falta de educação. As autoridades tiveram, inclusive, de ser chamadas ao local.