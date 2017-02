Dânia Neto está em destaque na edição de fevereiro da ‘Men’s Health’. A atriz, de 33 anos, posou para a objetiva de Gonçalo Claro numa produção relacionada com a pole dance. Afinal, nas redes sociais de Dânia Neto é possível observar a paixão por esta dança e como tem evoluído. Beleza e muita sensualidade são algumas características que estão bem presentes nesta sessão. E além do fascínio pela pole dance, a atriz falou também sobre a sua relação com o corpo, a carreira e os parâmetros do seu homem ideal.



