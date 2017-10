A ex-mulher do tenista Feliciano Lopez, Alba Carrillo, está no centro de mais uma polémica. Desta vez não se trata do conturbado divórcio com o atleta, mas uma reportagem que fez num dos treinos da seleção espanhola. Nova repórter de um magazine social, Carrillo tentou um registo cómico ao fazer perguntas indiscretas e comentários sobre a vida pessoal de alguns craques de La Roja. "Quando vais pedir Edurne em casamento? Gasta o dinheiro e compra-lhe um anel", disse a De Gea. Pedro Rodríguez não escapou à repórter, que fez um gesto sugerindo que o jogador era infiel. Com Sergio Ramos não quis falar. Revelou que ele é um "amigo noturno" dos seus dois ex-maridos. Tudo isto perante o olhar atónito dos jornalistas...