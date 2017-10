Ponto final na especulação... ou nem por isso?







Layla Anna-Lee. A britânica foi uma das apresentadoras da gala FIFA na qual se entregaram os prémios The Best - mais um para Ronaldo... - e deslumbrou tudo e todos com o seu belo e comprido vestido azul com o grande decote nas costas que lhe ia causando algum embaraço Depois da cerimónia, a modelo, blogger e youtuber partilhou com os seus seguidores no Instagram a troca de palavras que teve com Cristiano Ronaldo, depois de muita especulação ter começado a correr nas redes sociais."Dou o meu melhor antes de cada evento em direto para dar conta de forma rápida aos jogadores sobre o que poderei vir a perguntar. Nem sempre é possível, mas consegui apanhar Ronaldo 60 segundos antes de entrarmos em direto e ele foi fantástico. Descontraído e a dizer que sim a tudo o que pedi. 'Cristiano, desculpa ter de ser rápida mas queria que soubesses que virei aqui perguntar-te sobre o prémio Puskas. Por isso, por favor, vê as imagens porque gostava de te fazer uma pergunta enviada por um adepto' - 'Pergunta-me o que quiseres está tudo bem', disse ele", escreveu Layla Anna-Lee.