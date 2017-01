’Revenge your body’ é o novo programa de Khloe Kardashian, que pretende ajudar as pessoas a perder peso e a ter um estilo de vida mais saudável. Mas já há histórias com (quase!) um final feliz... A socialite recebeu dois antigos atletas: Samantha Sam McCord, ex-jogadora de softbol, e Dexter Holman, antigo futebolista. Os dois começaram a ganhar peso quando iniciaram o namoro e deixaram para trás o desporto. Agora, o casal quer mudar o rumo da sua vida e já começou a ‘viagem’ de 12 semanas para alcançar o peso ideal. Apesar do esforço e dedicação que ambos têm de dar para atingir os objetivos, há sempre espaço para o... romance! E houve um emocionante pedido de casamento durante as gravações. De qualquer das formas, o casal vai sair sempre vencedor do programa.



Temas Jogo da Vida