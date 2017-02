Um dia depois da vitória do Besiktas frente ao Galatasaray por 1-0, para o campeonato turco, Quaresma levou a mulher, Dafne, e a filha mais nova até às imediações do Arena Vodafone, em Istambul. Mostrou-lhes, por exemplo, uma estátua com o símbolo da formação turca e a menina, Kauana, ficou muito curiosa a ouvir as histórias que o pai lhe estava a contar. No Instagram, o internacional português partilhou várias fotografias da visita da família ao reduto do Besiktas.



