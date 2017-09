Rakitic , futebolista do Barcelona, revelou ontem que esteve muito perto das Ramblas quando, a 17 de agosto, aconteceu o atentado terrorista na cidade catalã, que fez 16 vítimas mortais, entre as quais duas portuguesas. "Fui ao centro com a minha família e estávamos preparados para ir ao lugar do ataque. Eu queria ir, mas a minha mulher disse que estava um dia bonito e que era melhor para as minhas filhas irem ao parque brincar . Graças a Deus que a ouvi", contou o croata, de 29 anos, ao ‘24 Sata’. "Estávamos a três ou quatro minutos do lugar onde aconteceu aquele horror. Fomos para o carro e quando nos dirigíamos para casa o telemóvel começou a tocar. Era a família e os amigos a ligarem para saberem como é que estávamos . O atentado aconteceu exatamente nesse momento", referiu o futebolista, frisando que foi a mulher, Raquel Mauri, com quem é casado desde 2013, que evitou que vivessem de perto todo aquele terror. "A minha mulher salvou-nos do atentado de Barcelona", concluiu.