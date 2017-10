Una pequeña pausa en mi día para cantar una canción de amor! / A little pause in my day to sing a love song! Shak pic.twitter.com/7PDQiuRBYx — Shakira (@shakira) 6 de outubro de 2017

Os rumores da rutura entre Shakira e Piqué começaram há muito tempo e acentuaram-se nos últimas semanas, tendo o site espanhol 'cotilleo.es' anunciado há dois dias que a separação era real , baseando-se em fontes próximas da cantora, que revelaram com a mesma estava farta das confusões do jogador do Barcelona. A novela contudo parece estar para durar. A 'Hola' publicou um artigo onde diz revelar "toda a verdade" sobre a relação dos dois.Um relações públicas de Shakira disse à revista que "continua tudo igual" e que as notícias sobre a separação resultam de "pessoas que querem fazer mal a Piqué".Sexta-feira, Shakira partilhou no Instagram um vídeo a cantar 'Amarillo ', um dos temas do seu mais recente trabalho, El Dorado, com a legenda legenda: 'Uma pequena pausa no meu dia para cantar uma canção de amor!' A esta publicação, Piqué respondeu com um tweet onde as palavras foram substituídas por emojis.