Longe vai a passagem de Cristiano Ronaldo em Inglaterra, mas isso não impede o ‘The Sun’ de recuar no tempo... devido a uma modelo. O jornal alega que o português tentou aproximar-se de Rhian Sugden com mensagens provocadoras, quando jogava no Manchester United, mas não teve sorte. "Estou no meu hotel", terá insinuado numa das correspondências divulgadas. A manequim acabou por fazer referência ao seu companheiro, o ator Oliver Mellor, que mais tarde interveio, pedindo ao futebolista, também por mensagem, para se afastar.