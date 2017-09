"Quero-te muito", "sem ti não há sorriso" e "contigo deixo-me levar". Estas são as frases apaixonadas que o melhor jogador de futsal do Mundo dirigiu à namorada. Declarações de amor que Ricardinho partilhou nos vídeos da rede social Instagram, que evidenciam a boa fase que o jogador português atravessa a nível pessoal.Na esfera profissional não pára de somar títulos. A Supertaça espanhola de futsal foi o último que ajudou a conquistar pela formação espanhola Inter Movistar – renovou contrato com o clube até 2020. Aliás, o português foi considerado o melhor jogador desta competição. São, por isso, muitos os motivos que Ricardinho, pai de Lisandro e Riana, de relações anteriores, tem para sorrir...