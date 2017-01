Ricardinho foi apresentado como o novo embaixador do Projeto Futebol de Rua da Associação CAIS e mostrou-se bastante satisfeito. "Foi gratificante para mim receber este convite, porque significa que dão valor ao meu trabalho, mas também reconhecem de onde vim", disse o melhor jogador de futsal do Mundo, admitindo sentir-se orgulhoso dos atletas [de futebol de rua] que se sagraram campeões europeus em novembro do ano passado. "Posso ser um exemplo para eles, mas eles também o são para mim, porque sei o que é começar por baixo", frisou, ao relembrar as dificuldades que teve na infância. O jogador abordou ainda a hipótese de regressar ao Benfica. " Seria um sonho voltar, mas, para já, está fora de questão", concluiu Ricardinho, que aproveitou para confirmar que o At. Madrid vai ter equipa de futsal e que está interessado na sua contratação.



