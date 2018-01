O futsalista Ricardinho participou ontem numa ação de solidariedade no Hospital Torrejon de Ardóz, em Espanha, com o objetivo de "fazer esboçar um sorriso às crianças internadas", tal como refere o Inter Movistar, clube onde milita o português, na sua página do Facebook. O ex-jogador do Benfica juntou-se a alguns colegas de equipa para entregar vários presentes, como bolas e peluches, aos jovens internados, que tiveram a oportunidade de experienciar um dia diferente. Os campeões europeus partilharam os momentos da visita na sua página .