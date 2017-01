Desde sexta-feira que cai neve na Turquia e já é considerado o maior nevão da última década naquele país. Mas isso não fez com que Ricardo Quaresma ficasse em casa... Muito pelo contrário! O futebolista do Besiktas aproveitou o dia de folga para sair à rua e divertir-se com a família na neve. No Instagram, mostrou alguns dos momentos de diversão que passou com a mulher, Dafne, e com o filho, Ricardo. "Família louca", escreveu o internacional português numa das imagens que publicou na rede social, mostrando-se rendido ao manto branco que tem pintado a cidade de Istambul.



Temas Jogo da Vida