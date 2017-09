Aos 38 anos, o antigo futebolista Rio Ferdinand decidiu mudar de vida. Pendurou as chuteiras e agora tenta começar uma carreira no boxe. E já está a trabalhar para o primeiro combate! "O boxe é um desporto fantástico, para o corpo e para a mente. Sempre fui apaixonado e este desafio é a oportunidade perfeita para mostrar às pessoas que é possível. Não estou a encarar este desafio de forma leve", avisa o antigo jogador do Man. United. É por isso que está a ser treinado pelo antigo pugilista Richie Woodhall, sendo que Mel Deane, antigo profissional de râguebi, tem a responsabilidade de o preparar fisicamente. E os resultados estão à vista. Falta só adversário e uma data para o primeiro combate. "Nem toda a gente pode tornar-se pugilista profissional, mas com esta equipa tudo é possível", garante Ferdinand.