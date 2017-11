Londres foi ontem o palco dos MTV Europe Music Awards e a portuguesa Rita Pereira foi uma das estrelas que ‘desfilou’ na passadeira vermelha. Antes do início da cerimónia, a atriz deu nas vistas perante os muitos repórteres fotográficos que acompanharam o evento. Chegou de limusina e fez desviar as atenções ao surgir vestida com um macacão preto e um decote vertiginoso. A antiga basquetebolista foi convidada pela MTV Portugal e não podia estar mais feliz."Esta viagem representa o concretizar de um sonho e uma memória certamente inesquecível", admitiu, em comunicado. Quem também esteve na capital inglesa foi o futebolista alemão Mario Götze, que acompanhou a namorada, uma das celebridades que não perdeu a entrega de prémios. Depois de visitar algumas das atrações turísticas da cidade, como o London Eye, a manequim Ann Kathrin passou pela ‘red carpet’ do evento, mas já na companhia de um blogger...