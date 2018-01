Pronta para conhecer novos destinos e sempre sexy. Este é um padrão no quotidiano de Rita Pereira, que se encontra atualmente nas Maldivas a passar uns dias de férias... e a demonstrar toda a sua sensualidade. A atriz, de 35 anos, partilhou uma foto com os seus fãs, no Instagram, em que surge apenas de biquíni, agarrada ao tronco de uma árvore. "Mogli descobre as Maldivas", legendou a namorada do basquetebolista do Estoril, Guillaum Lalung, numa referência à personagem do ‘Livro da Selva’.