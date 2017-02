Desde agosto do ano passado, altura em que deixou de orientar o Milan, que Roberto Mancini, de 52 anos, não exerce a profissão de treinador. Por isso apostou noutros ‘campeonatos’ e foi um dos convidados da versão italiana do programa ‘Dança com as estrelas’. O técnico, um dos nomes apontados para comandar o Leicester, mostrou os seus dotes de dançarino num apaixonado e emocionante tango. A verdade é que conquistou os telespectadores, que lhe fizeram rasgados elogios nas redes sociais.



