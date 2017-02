João Mário e Carlota Sardinha podem ter colocado um ponto final na relação. De acordo com o ‘Correio da Manhã’, foi a distância que ditou o fim do relacionamento, que tinham tornado público em julho do ano passado. O futebolista vive atualmente em Itália, onde defende as cores do Inter, e terá preferido, devido ao tempo que passam separados, terminar a história de amor. Um dos fatores que indica que já não estão juntos é o facto de terem apagado as fotografias apaixonadas que tinham nas redes sociais. Será que não há mesmo volta a dar?



Temas Jogo da Vida