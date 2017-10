Cristiano Ronaldo só tem razões para estar orgulhoso da ilha onde nasceu... Depois de no mês passado a Madeira ter sido eleita como o melhor destino insular da Europa, está agora nomeada para Melhor Destino Insular do Mundo. Nas redes sociais, o avançado do Real Madrid apela ao voto, mostrando todos os passos que são necessários para votar ilha.Kátia Aveiro também seguiu o exemplo do irmão e mostrou-se muito feliz por mais este reconhecimento da terra onde cresceu.