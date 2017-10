Mais de 15 mil pessoas já assinaram uma petição pública contra o polémico acórdão do juiz de Relação do Porto, Neto de Moura, que citou a Bíblia para atacar uma mulher adúltera que foi vítima de violência doméstica. E, este sábado, foi a vez de Cristiano Ronaldo se juntar a esta causa.A associação feminista Capazes informou, através das redes sociais, que CR7 assinou a petição e ainda escreveu a seguinte frase: "A violência doméstica é um problema muito grave. As vítimas merecem ser tratadas de forma digna e justa".