A relação entre Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez vai de vento em popa e, de acordo com o ‘Correio da Manhã’, o casamento está para breve. Os rumores intensificaram-se após a namorada do português surgir em várias fotos com um anel valioso, que, ao que tudo indica, terá sido oferecido pelo avançado do Real Madrid. Georgina e Ronaldo, de 23 e 32 anos, respetivamente, tiveram a primeira filha em comum (Alana Martina) há cerca de um mês e meio e agora só falta este passo para intensificar ainda mais o namoro. De acordo com a publicação, a boda deverá ser celebrada no verão, sendo que uma fonte confirmou a vontade do jogador em contrair matrimónio. "Não é surpresa para os amigos que o Cristiano se queira casar com a Gio. A relação está muito forte", revelou.