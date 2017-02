Visita a Segovia , adorei Uma publicação partilhada por @doloresaveiroofficial a Fev 23, 2017 às 10:34 PST

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez estiveram a passear em Segóvia esta semana. O casal, que não passou despercebido, esteve acompanhado do filho do internacional português e também da mãe. E se Dolores Aveiro publicou nas redes sociais uma fotografia onde surge sozinha, já a namorada de Cristiano Ronaldo partilhou no Facebook duas imagens onde se vê a bonita espanhola com o craque português do Real Madrid e o filho deste, Cristianinho.