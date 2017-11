O jornal italiano ‘La Gazzetta dello Sport’ considera que Cristiano Ronaldo é o futebolista mais solidário do Mundo. E para reforçar essa distinção a publicação dá vários exemplos... O internacional português doou a Bota de Ouro que conquistou em 2011 à Fundação Real Madrid, entregou cerca de 120 mil euros ao hospital onde a mãe, Dolores Aveiro, fez os tratamentos contra um cancro na mama, ofereceu à Cruz Vermelha o prémio de 100 mil euros que recebeu da UEFA, entre muitos outros casos. CR7 é também dador de sangue e, por essa razão, nunca tatuou qualquer desenho no corpo e é ainda dador de medula óssea. É, muitas vezes, o melhor do Mundo fora das quatro linhas...