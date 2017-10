Em Andorra, concentrado no jogo de logo à noite da fase de apuramento para o Mundial’2018, Cristiano Ronaldo não esconde que a família está sempre no seu pensamento. Prova disso é a "fotografia do dia", que partilhou no Instagram. Uma imagem do quotidiano de quem ficou em Madrid, a namorada, Georgina Rodríguez, que surge na imagem com os gémeos Eva e Mateo ao colo, ao lado de Cristianinho. A manequim está na reta final da gravidez do primeiro filho em comum com o português.