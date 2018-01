A fotografia publicada em novembro, em que o internacional português Cristiano Ronaldo deu a conhecer a sua filha com Georgina Rodríguez – Alana Martina – bateu o recorde de ‘gostos’ no Instagram, com 11.259.662 ‘cliques’. O anterior máximo estava na posse da cantora americana Beyoncé, quando, em fevereiro do ano passado, chegou aos 11.227.350 ‘likes’ na referida rede social, graças à foto em que anunciou estar grávida de gémeos. Aí está mais um ‘título’ para CR7.