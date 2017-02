O futebolista do FC Porto, Rúben Neves, e a namorada, Débora Lourenço, vão ser pais pela primeira vez. A boa notícia foi dada pela companheira do craque através do Instagram. "Quando o amor não cabe em dois corações, tem de ser repartido em outra vida", escreveu Débora na rede social. Os comentários à publicação deram a entender que o casal já sabe que aguarda o nascimento de uma menina. Rúben Neves e Débora não escondem o amor que sentem ao FC Porto e certamente que a menina vai ser uma portista ferrenha.



