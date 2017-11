Pais pela segunda vez há menos de um mês, Rui Patrício e Vera Ribeiro estiveram na noite de sábado no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. A aproveitar a pausa no campeonato nacional e o facto de não ter sido convocado para os jogos de preparação da Seleção, o guarda-redes do Sporting foi com a mulher assistir ao concerto de Miguel Araújo. Além do músico, o casal assistiu às atuações de Ana Moura, António Zambujo e Ana Bacalhau, convidados de um dos dois concertos que Araújo deu na sala de espetáculos lisboeta. A psicóloga clínica partilhou com os seus seguidores no Instagram um dos momentos da noite de música, que considerou "fantástica". Uma saída a dois sem os filhos, Pedro, de um ano, e Eva, que nasceu no passado dia 19 de outubro.