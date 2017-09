Muitas gargalhadas e animação. Foi, com certeza, assim que Rui Patrício e a mulher, Vera Ribeiro, que está grávida do segundo filho do casal, passaram a noite de segunda-feira. Afinal, os dois assistiram ao espetáculo ‘Eduardo Madeira convida...’, no Teatro Villaret, em Lisboa. E o guarda-redes do Sporting eternizou o momento de diversão ao lado do comediante. "Grande craque", escreveu Rui Patrício no Instagram. Depois da noite de lazer, é tempo de concentração, porque os leões medem hoje forças com o Barcelona na Liga dos Campeões.