O guarda-redes do Sporting, Rui Patrício, integra as 12 personalidades que escreveram textos inéditos na Agenda Solidária IPO 2018, que já está à venda no site da Livros Horizonte. Uma iniciativa que pretende angariar fundos para a construção de uma nova e ampliada Unidade de Transplante de Medula, um serviço do IPO, que celebra este ano três décadas. Além do guardião da baliza dos leões, Rita Blanco, Guilherme d’Oliveira Martins, Rodrigo Guedes de Carvalho, Zé Pedro e Bruno Nogueira, entre outros, partilharam uma história sobre uma "primeira vez" que fez a diferença na sua vida e na entrega aos outros.