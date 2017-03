Ontem foi dia de festa em casa de Rui Vitória. Matilde, filha do treinador do Benfica e de Susana Barata, completou nove anos e o técnico fez questão de assinalar a data especial nas redes sociais. "A princesa mais nova está de parabéns. Espero que continues esse furacão, com a tua espontaneidade, alegria e com o ‘coração na boca’ como sempre nos habituaste", escreveu Rui Vitória no Instagram. Refira-se que o técnico e Susana Barata são também pais de Joana, de 10 anos, e Santiago, que completa um ano em agosto. É ainda pai de Mariana, de 17 anos, fruto da antiga relação com Cátia Lázaro.



