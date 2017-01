Sob o comando de Rui Vitória, o Benfica joga hoje as meias-finais da Taça CTT, mas antes de rumar ao Algarve para o confronto com o Moreirense, o treinador das águias aproveitou a noite de terça-feira para se divertir no Casino Estoril. O técnico fez-se acompanhar pelo antigo futebolista e atual administrador da SAD encarnada, Rui Costa, e assistiu ao espetáculo ‘Voz da Razão’ de Luís Franco-Bastos. O humorista não desperdiçou a oportunidade e registou a presença dos benfiquistas. "Tive dois espectadores muito especiais na plateia do meu show", descreveu Luís Franco-Bastos, um adepto do clube da Luz que já atuou numa das galas do Benfica.