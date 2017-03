Também esta segunda-feira, Georgina Rodríguez marcou presença na apresentação da nova cadeia de ginásios CR7. A bonita espanhola responde assim às últimas notícias, mostrando que estas não abalaram o namoro.

Georgina Rodríguez mostra-se indiferente aos rumores de que Cristiano Ronaldo irá ser pai de gémeos em breve. O jornal britânico 'The Sun' avançou, domingo, que o craque português irá muito em breve aumentar a família , e no mesmo dia a namorada do craque português surgiu no Santiago Bernabéu, com amigos, a apoiar o n.º 7 merengue.