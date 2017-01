Ryan Lochte está radiante por ser pai pela primeira vez e já anunciou qual o sexo do bebé... O nadador norte-americano vai ser pai de um menino, fruto da relação com Kayla Rae Reid. Numa entrevista recente, o atleta, de 32 anos, referiu que está "muito entusiasmado" para ter nos braços o primeiro herdeiro. Refira-se que o casal começou a namorar em agosto de 2016 e já fazem planos para trocar juras de amor eterno. O casamento deve acontecer depois do nascimento da criança.



