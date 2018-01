Aos 36 anos, a apresentadora brasileira Sabrina Sato – que tem um programa na Rede Record depois de se ter tornado famosa ao brilhar na terceira edição do ‘Big Brother Brasil’ – deixou os seus milhares de fãs agitados ao publicar uma foto bastante ousada no Instagram. Na imagem, a noiva do ator Duda Nagle surge sem sutiã e com uma camisola bastante transparente e... muito sorridente. O motivo de tanta animação prende-se, segundo a própria, com os preparativos para o Carnaval. No entanto, Sabrina assume que este seu particular gosto pela folia não agrada ao namorado. "Ele acha que há muita exposição em cima de mim", disse, acrescentando que... "eu amo isso tudo".