3º Cláudia Duarte 14%

"Vai dar, desta vez vai dar" ou "Vamos Portugal". Estas foram apenas duas das muitas mensagens de apoio que Cláudia Duarte, namorada de Rafa, deixou nas redes sociais durante o percurso da Seleção Nacional no Europeu. Viveu emoções muito fortes, até porque fez questão de assistir ao vivo à maior parte dos encontros e no final… celebrou! "Maior orgulho do Mundo", referiu após a conquista do título. Depois do Europeu escreveu uma bonita mensagem de amor, manifestando "orgulho" após se ter confirmado a transferência de Rafa para o Benfica.



4º Filipa Brandão 12%

Cédric é outro dos futebolistas que não se pode queixar (mesmo nada!) de falta de apoio. É que Filipa Brandão foi uma das adeptas que mais embelezou os estádios franceses durante o Euro. Com as cores da Seleção, a irmã de Gonçalo Brandão, jogador do Belenenses, vibrou em todos os jogos. O casal namora há mais de um ano, tendo o relacionamento começado pouco tempo antes de o lateral trocar o Sporting pelo Southampton. Filipa Brandão vive em Londres, onde também é presença assídua nos duelos da equipa do namorado.



5º Daniela Martins 10%

Não foi a primeira vez que Daniela Martins viajou milhares de quilómetros para apoiar Nani. No Euro’ 2012 e no Mundial’2014, a companheira do avançado também marcou presença. Mas, no ano passado, Daniela Martins só podia estar de sorriso nos lábios. É que além do percurso de Portugal na prova, o futebolista foi uma das figuras principais da equipa das quinas. E este ano já levou o filho, Lucas, de dois anos, ao estádios, tendo festejado efusivamente a conquista de Portugal. O casal está junto há mais de nove anos, em 2012 ficaram noivos e Daniela está sempre nos momentos mais importantes da carreira de Nani.



6º Vaso Vergidou 3%

Foi a estreia de Vieirinha com o emblema de Seleção ao peito e também de Vaso Vergidou a apoiar o craque numa grande prova. Estão juntos há sete anos e têm uma filha em comum, Cristina. Em 2015, casaram-se numa cerimónia que teve lugar na terra natal da morena, a Grécia. E se toda esta história de amor acontecesse em 2004 (Portugal perdeu a final do Euro contra a Grécia) Vaso Vergidou ficaria, com certeza, muito dividida. Mas durante este Campeonato da Europa apoiou até ao fim a Seleção e exibiu com orgulho as cores portuguesas.

Elas são seis de onze milhões: sofreram, apoiaram, acreditaram e festejaram. Afinal, 2016 foi um ano histórico para o futebol português com a Seleção a conquistar o título de campeã europeia. As mulheres dos jogadores que defenderam as cores nacionais embelezaram ainda mais a prova. Record quis saber qual a mais bela e os nossos leitores aceitaram o desafio.A grande vencedora do inquérito Record é Margarida Neuparth, que arrecadou 41 por cento dos votos dos nossos leitores. Foi, sem dúvida, um dos maiores apoios de Adrien Silva durante o Europeu’2016. Viajou várias vezes para França para ver de perto o marido a jogar e na final do Euro levou o filho mais velho, Santiago, de dois anos, até ao Stade de France para o menino assistir ao vivo ao momento histórico. Durante a competição, viveu certamente emoções únicas… Mas a maior de todas foi após a prova. É que uma semana depois de Portugal ter conquistado o Euro’2016, Margarida Neuparth e Adrien Silva oficializaram a relação. Um ano de sonho para o casal!Namora com João Mário há alguns meses e foi durante o Euro’2016 que se tornou pública a relação. Isto porque a jovem rapidamente captou todas as atenções devido às sensuais fotografias que publica no Instagram, rede social onde soma mais de 30 mil seguidores. Estudou hotelaria nos Estados Unidos e agora passa grande parte do seu tempo em Itália para estar perto do futebolista, que atua no Inter. Durante o Campeonato da Europa não perdeu um jogo e na final da prova fez questão de assistir ao emocionante duelo ao vivo. João Mário é um homem de sorte!