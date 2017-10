Não venceu a etapa de Cascais do circuito mundial feminino de surf, mas a australiana Sally Fitzgibbons não esconde a alegria por ver o triunfo da compatriota Nikki van Dijk em Portugal. E fê-lo à Benfica, que é como quem diz com a camisola dos encarnados. "Muito entusiasmada por ganhar a camisola personalizada", exclamou no Instagram. E a ‘culpada’ foi a surfista portuguesa Madalena Valério, que lhe ofereceu a camisola do clube da Luz com o nome de Fitzgibbons estampado. "Encontrei a melhor adepta do Benfica", brincou Valério nas redes sociais. A australiana Sally Fitzgibbons agradeceu o gesto e fez-se mostrar com o emblema do Benfica ao peito na hora de aplaudir a vencedora do Cascais Women’s Pro.